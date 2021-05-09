عدن - ياسمين عبد الله التهامي - صور.. قصر دراكولا يجذب الزوار بجرعات لقاح كورونا

الأحد 9 مايو 2021

الخليج 365

من المرجح أن يجد من يزور قصر دراكولا هذا الشهر أثر وخزة في ذراعه بدلا من عنقه بعد أن أنشأ المسعفون مركزا للتطعيم ضد كورونا هناك.



وبحسب ملصق دعائي، يقدم أطباء وممرضات يرسمن على وجوههن شكل أنياب مصاص الدماء جرعات مجانية من اللقاح الذي أنتجته شركة فايزر لجميع زوار القصر الواقع بمنطقة ترانسلفانيا، المعروف أيضا باسم قصر بران.

ويعود القصر إلى القرن الرابع عشر ويُعتقد أنه مصدر إلهام لمنزل مصاص الدماء الشاهق في رواية برام ستوكر "دراكولا".

ويأمل موظفو القصر في أن تجلب هذه الخدمة المزيد من الزوار إلى القصر الذي يقع في جبال الكربات في رومانيا حيث انخفض عدد السائحين منذ بداية الوباء.

يمكن لأي شخص الحضور في عطلة نهاية كل أسبوع في مايو أيار الجاري دون موعد سابق، ويُمنح دخولا مجانيا إلى معرض القصر الذي يضم 52 أداة تعذيب من العصور الوسطى.

وقال ألكسندرو بريسكو مدير التسويق بالقصر "كانت الفكرة... هي إظهار كيف تعرض الناس للوخز قبل 500 إلى 600 عام في أوروبا".

وقالت الحكومة إنها تريد تطعيم عشرة ملايين من سكانها بحلول سبتمبر أيلول، لكن مسحا أصدره مركز أبحاث جلوبسيك ومقره براتيسلافا في أبريل نيسان أظهر أن الرومانيين هم الأقل ميلا للتطعيم من بين دول الاتحاد الأوروبي الشرقية.