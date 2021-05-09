التحالف يعلن إسقاط مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه جنوب السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد التحالف أنه يتخذ "الإجراءات العملياتية للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كان التحالف أعلن يوم الجمعة، إحباط هجوم جوي لجماعة "أنصار الله" بطائرة بدون طيار مفخخة أطلقت باتجاه خميس مشيط".

ولم تتبنى "أنصار الله" الهجوم الجوي على خميس مشيط، الذي يعد الثالث من نوعه خلال أيام، إذ أعلنت الجماعة الاثنين الماضي، مهاجمة قاعدة الملك خالد الجوية في خميس مشيط ومواقع عسكرية في مطار نجران جنوب غربي السعودية، بـ 4 طائرات مُسيرة نوع "قاصف2 كي" وصاروخين باليستيين نوع بدر.

وتقود السعودية، منذ الـ26 من مارس/ آذار 2015، تحالفاً عسكرياً من دول عربية وإسلامية، دعماً للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، في سعيها لاستعادة العاصمة صنعاء ومناطق واسعة في اليمن، سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" أواخر 2014.

في المقابل، تنفذ جماعة "أنصار الله"، هجمات بطائرات دون طيار، وصواريخ بالستية، وقوارب مفخخة، تستهدف قوات سعودية ويمنية داخل اليمن، وداخل أراضي المملكة.