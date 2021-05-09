مصر تكشف حقيقة احتمالية سقوط الصاروخ الصيني "التائه" على أراضيها المأهولة بالسكان

دبي - محمود عبدالرازق - وقال المعهد المصري للبحوث الفلكية في بيان، "في إطار جهود الرصد والمتابعة للدخول الغير منضبط للصاروخ الصيني CZ-5B (Long March 5B) الغلاف الجوي. ومن المتوقع دخول الصاروخ الغلاف الجوي للأرض خلال الفترة من الساعة الثالثة و12 دقيقة إلي الساعة الخامسة و11 دقيقة من فجر يوم 9 مايو 2021 بتوقيت القاهرة".

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وأكد المعهد المصري، أنه "بنسبة 90% الصاروخ الصيني سيمر فوق المياه ابتداءا من فوق شمال المحيط الأطلنطي ويمتد جنوب أسبانيا ويمر بالبحر المتوسط شمال السواحل المصرية ويمتد شرقا إلي الأردن والجزيرة العربية والمحيط الهندي وصولا للسواحل الأسترالية".

وأوضح، "من المتوقع عند دخوله الغلاف الجوي أن يتعرض لدرجة حرارة مرتفعة نظرا للاحتكاك مع جزيئات الغلاف الجوي، مما يمكن أن يتسبب في انفجاره واحتراقه على ارتفاع من 35-45 كم في طبقة الستراتوسفير من الغلاف الجوي وقد يصل بعض الشظايا مختلفة الأحجام إلي سطح الأرض ".

وشدد المعهد المصري للبحوث الفلكية، على أنه "من المستبعد سقوط أجزاء من الصاروخ علي الأراضي المصرية المأهولة بالسكان".

ونوه في الوقت ذاته، أن "الغرفة مستمرة في أعمال الرصد والتحليل للمدار وسيتم إصدار بيانات تالية على مدار الساعات القادمة كلما توفر معلومات أو بيانات جديدة".

كان مركز الفلك الدولي، أكد أن الوقت المحتمل لسقوط الصاروخ الصيني هو من الساعة (01:11 وحتى الساعة 03:11) بتوقيت غرينتش.

وقال المركز أنه خلال تلك الفترة سيمر فوق بلاد الشام في الساعة (02:11)، ووسط السعودية الساعة (02:14)، وعُمان الساعة (02:16)، مشيرا إلى أنه سقط أثناء مرورة ليلا سيشاهد كأجرام محترقة ومتناثرة تتحرك بسرعة.

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ومنذ دقائق أكد مركز الفلك الدولي أن الفترة المحتملة لسقوط حطام الصاروخ الصيني والتي ستمتد لمدة ساعتين من الآن، بدأت.

ونشر المركز بثا مباشرا عبر قناته بموقع يوتيوب لتتبع الصاروخ ولموقع الحطام.

وأكد أن جميع المناطق التي سيمر فوقها الصاروخ الصيني خلال الساعتين القادمتين مرشحة لمشاهدة سقوط الحطام ومن بينها "السعودية وعمان وبلاد الشام".

وكانت وكالة الفضاء الروسية، حسمت يوم السبت، الجدل حول مكان وتوقيت سقط الصاروخ الصيني التائه بعد تداول الكثير من الأخبار غير الدقيقة عن مكان سقوطه وتحذيرات بعض الدول في العالم العربي.

ونشرت وكالة الفضاء الروسية، سلسلة تغريدات على صفحتها الرسمية في "تويتر" أشارت فيها إلى تاريخ وموعد دخول الصاروخ الصيني "Long March 5B" مدار كوكب الأرض.

وأشارت الوكالة الروسية إلى أن الصاروخ الصيني من الممكن أن يدخل الغلاف الجوي للأرض بعد الساعة 02:30 بتوقيت موسكو (نفس توقيت السعودية وسوريا) يوم 9 مايو/ أيار جنوبي إندونيسيا في منطقة بحر تيمور.

ونوهت وكالة الفضاء الروسية إلى أن الصاروخ الصيني فقد ارتفاعه المداري بشكل مطرد خلال الـ 24 ساعة الماضية من المراقبة، وانخفض من ارتفاع الذروة من 267 إلى 218 كم، إلى ارتفاع أقل من 156 إلى 146 كم.

ونوهت روسكوسموس إلى أن بعض هياكل الصاروخ ستحترق وتختفي في الغلاف الجوي أثناء الاحتراق، لكن بعض العناصر غير القابلة للاحتراق يمكن أن تصل إلى السطح الأرض.