الصحـة العراقية: لا يمكن التمييز حاليا بين السلالة القديمة لكورونا والسلالة الهندية الجديدة

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والبيئة العراقية، انه لا يمكن التمييز بين السلالة القديمة لفيروس كورونا والسلالة الهندية الجديدة في الوقت الحالي.

وأضاف مدير الصحة العامة في الوزارة رياض الحلف- في تصريح ،أوردته الوكالة الوطنية العراقية العراقية للانباء/ نينا/ امس السبت- ان "مجلس الوزراء قرر حجر العراقيين القادمين من الهند 14 يوما في أماكن خاصة"، مشيرا الى حجر جميع القادمين من الدفعة الاولى في أحد فنادق قاطع الرصافة وأخذ المسحات لهم وبعضهم موجبة ولكن ليس لديهم أي اعراض.

وأوضح أن "وزارة الصحة وضعت القادمين من الهند تحت المراقبة وهناك فرق طبية تزورهم ويتم فحصهم اسبوعيا وخلال 14 يوما يستطيعون الخروج الى منازلهم"، مبينا ان " الوزارة ستفصل بين المصابين وغير المصابين ، لأن البعض ليس لديهم اعراض واضحة، ووضعهم الصحي لا يحتاج الى مستشفى، والحالات السالبة ستتابع من قبل الوزارة والمسح سيستمر كل اسبوع للتأكد من وضعهم"...مشيرا إلى أنه تم تشخيص الحالات الموجبة وتم التحفظ عليها ومتابعتها ، وخلال 14 يوما يمكنهم الخروج.