إطلاق قذيفة صاروخية من غزة تجاه الأراضي الإسرائيلية المحاذية للقطاع

دبي - محمود عبدالرازق - القدس - سبوتنيك. وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، في بيان له، "قبل قليل تم رصد إطلاق قذيفة صاروخية من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية حيث تم تفعيل الإنذار في منطقة مفتوحة فقط".

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وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن "القذيفة سقطت في منطقة مفتوحة دون وقوع إصابات او أضرار".

هذا واندلعت مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي مساء اليوم السبت، في منطقة باب العامود بمدينة القدس، ما أدى إلى إصابة 80 فلسطينيا.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات، وفقا لمراسل سبوتنيك.

هذا وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن أكثر من 90 ألف مصل مسلم يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى رغم "محاولات الاحتلال منع العديد من المصلين من الوصول".