الملك سلمان يترأس اجتماع مجلس الوزراء السعودي

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS
ولفتت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء السعودي، جدد إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر الأفغانية، مؤكدا وقوف البلاد إلى جانب أفغانستان ضد جميع أشكال الإرهاب.
وبحث المجلس مستجدات جائحة كورونا، وأحدث إحصاءات الفيروس في ظل تذبذب منحنى الإصابات، مع مواصلة الوباء انتشاره عالميا وتسجيل أعلى الأرقام اليومية.
وأكد المجلس ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وسرعة حصول المواطنين والمقيمين بأخذ اللقاحات لحماية أرواحهم والحد من انتشار الوباء.
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مبادرة السعودية الخضراء