اخبار الخليج

الملك سلمان يترأس اجتماع مجلس الوزراء السعودي

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS

ذكرت ذلك وكالة الأنباء "واس"، اليوم السبت،  مشيرة إلى أن الاجتماع تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للوصول إلى حلول سياسية شاملة في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء السعودي، جدد إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر الأفغانية، مؤكدا وقوف البلاد إلى جانب أفغانستان ضد جميع أشكال الإرهاب.

وبحث المجلس مستجدات جائحة ، وأحدث إحصاءات الفيروس في ظل تذبذب منحنى الإصابات، مع مواصلة الوباء انتشاره عالميا وتسجيل أعلى الأرقام اليومية.

وأكد المجلس ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وسرعة حصول المواطنين والمقيمين بأخذ اللقاحات لحماية أرواحهم والحد من انتشار الوباء.

© Sputnik / M.HASSAN

مبادرة السعودية الخضراء

الكلمات الدلائليه
محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا