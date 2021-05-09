الملك سلمان يترأس اجتماع مجلس الوزراء السعودي

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS

ذكرت ذلك وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن الاجتماع تناول العلاقات والمستجدات الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة للوصول إلى حلول سياسية شاملة في المنطقة.

ولفتت الوكالة إلى أن مجلس الوزراء السعودي، جدد إدانته واستنكاره للهجوم الإرهابي الذي وقع في ولاية لوغر الأفغانية، مؤكدا وقوف البلاد إلى جانب أفغانستان ضد جميع أشكال الإرهاب.

وبحث المجلس مستجدات جائحة كورونا، وأحدث إحصاءات الفيروس في ظل تذبذب منحنى الإصابات، مع مواصلة الوباء انتشاره عالميا وتسجيل أعلى الأرقام اليومية.

وأكد المجلس ضرورة مواصلة الالتزام بتطبيق التدابير الوقائية وسرعة حصول المواطنين والمقيمين بأخذ اللقاحات لحماية أرواحهم والحد من انتشار الوباء.