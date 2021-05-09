الهلال الأحمر الفلسطيني: الشرطة الإسرائيلية تمنع دخول سيارات الإسعاف لمنطقة باب العامود في القدس

دبي - محمود عبدالرازق - وجاء في بيان للهلال الأحمر الفلسطيني "شرطة الاحتلال تمنع سيارات إسعاف الهلال من الوصول إلى الإصابات في منطقة باب العامود بعد وجود بلاغ عن إصابات في المكان"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

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وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، اليوم السبت، إن 53 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات عنيفة تجددت في محيط مدينة القدس، وتم نقل 8 منهم للمستشفى.

واندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي في منطقة باب العامود.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن قوات الأمن الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان المتواجدين في المكان.