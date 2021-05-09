مواجهات عنيفة في باب العامود بالقدس الشرقية وإصابة العشرات... فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - وأطلقت الشرطة قنابل الغاز وقنابل الصوت تجاه المتظاهرين في محاولة لإخلائهم من باب العامود أحد أبواب المسجد الأقصى.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، إن 53 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات عنيفة تجددت في محيط مدينة القدس، وتم نقل 8 منهم للمستشفى.

وأضافت في بيان: "معظم الاصابات بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، اعتداء بالضرب، وقنابل الصوت".

ونشرت وسائل إعلام فلسطينية مقطع فيديو قالت إنه يوثق إصابة سيدة فلسطينية في الوجه بنيران الشرطة في منطقة باب العامود.

كذلك نشرت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية مشاهد من تفريق الشرطة للمتظاهرين بالقوة.

هذا وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن أكثر من 90 ألف مصل مسلم يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى رغم "محاولات الاحتلال منع العديد من المصلين من الوصول".

وتجمع عشرات الآلاف من الفلسطينيين، مساء اليوم السبت، داخل المسجد الأقصى بالقدس الشرقية إحياء لليلة القدر التي تصادف اليوم، وبعد مواجهات دامية اندلعت أمس إثر اقتحام الشرطة الإسرائيلية المسجد والاعتداء على المصلين، وكذلك فض تجمعات لأهالي مهددين بالطرد في حي الشيخ جراح، وفض تظاهرة في حي باب العامود.

وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة 205 فلسطينيين وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أصيب 17 شرطيا إسرائيليا في المواجهات بحسب بيان للشرطة.

فيما يشهد حي الشيخ جراح منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956، لصالح جمعيات استيطانية.