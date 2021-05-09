الإمارات تنشئ أكبر مركز بيانات يعمل بالطاقة الشمسية في الشرق الأوسط

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة الأنباء الإماراتية "وام"، اليوم السبت، مشيرة إلى أن مركز البيانات للحلول المتكاملة "مورو" التابع لـ "ديوا الرقمية"، التي تعد الذراع الرقمي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وقعت اتفاقية تعاون مع شركة "هواوي" العالمية بهذا الشأن.

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ولفتت الوكالة إلى أنه سيتم إقامة المشروع في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، مشيرة إلى أن المبنى المستدام المحايد للكربون يعتمد على الطاقة الشمسية بنسبة 100 في المئة بقدرة تتجاوز الـ 100 ميجاوات.

وتابعت: "سيكون هذا ثاني مركز بيانات أخضر تطلقه شركة "مورو" بالاعتماد على الطاقة الشمسية في دبي".

وذكرت الوكالة أن المركز المحايد للكربون يدعم مسيرة دبي الرامية إلى تجاوز الهدف المحدد في استراتيجية الحد من الانبعاثات الكربونية.

وتهدف دبي إلى تقليل الانبعاثات بنسبة 16 في المئة بحلول 2021، بعدما نجحت في خفض الانبعاثات الكربونية في بنسبة 22 في المئة في عام 2019 أي قبل عامين من الموعد المحدد.

ولفتت الوكالة إلى أن المركز يهدف إلى توفير المنتجات والخدمات الرقمية بالاعتماد على أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة مثل الخدمات السحابية وإنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.