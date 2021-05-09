"كلما زادت البساطة زاد الجمال".. حسين الجسمي يعيد نشر صورته بكوباية حمص على نيل القاهرة

دبي - محمود عبدالرازق - ونشر المطرب الإماراتي على حسابه الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، صورة له وهو يحتسي كوبا من "حمص الشام"، أعلى أحد الكبارى فوق نهر النيل بالعاصمة المصرية، القاهرة.

وعلق الجسمي على صورة احتسائه "حمص الشام" أو "الحلبسة" كما يطلق عليها في الشارع المصري، ومن خلفه تظهر مباني القاهرة المطلة على نهر النيل، قائلا:

كلّما زادت البساطة زاد الجمال.

ويشار إلى أن المغني الإماراتي حسين الجسمي، يؤكدا، دوما، أن لمصر في قلبه مكانة خاصة لا تدانيها بلد آخر.

وقال الجسمي في تصريحات تلفزيونية إنه يكن لمصر والمصريين معزة خاصة، مضيفا: "لو أغني كل يوم 100 أغنية لمصر مش كفاية".