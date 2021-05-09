الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن حصيلة المصابين في أحداث القدس خلال ليلة واحدة

دبي - محمود عبدالرازق - ذكرت ذلك وكالة "وفا" الفلسطينية، اليوم السبت، مشيرة إلى أن المواجهات شملت محيط باب العامود وباب الساهرة وحي الشيخ جراح وباب الأسباط وحطة بالقدس المحتلة.

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وأفاد الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، أنه تم نقل 6 مصابين إلى المستشفى، وكانت معظمها بالرصاص المطاطي، مشيرا إلى أن الاحتلال لم يسمح لسيارات الإسعاف بالدخول إلى محيط باب العامود، رغم وجود عشرات الإصابات.

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الغاز واعتدت على المصلين داخله، كما اعتدت على المتظاهرين في حي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحتلة.

وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة 205 فلسطينيين وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أصيب 17 شرطيا إسرائيليا في المواجهات بحسب بيان للشرطة.

ومنذ بداية شهر رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج "باب العامود"، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

أما حي الشيخ جراح فيشهد منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.