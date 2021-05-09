الهلال الأحمر: 53 فلسطينيا أصيبوا في مواجهات عنيفة بمحيط القدس

دبي - محمود عبدالرازق - وقال بيان الهلال الأحمر الفلسطيني إن حواجز الشرطة ما زالت تمنع دخول سيارات الإسعاف لمنطقة باب العامود في القدس.

واندلعت، مساء اليوم السبت، مواجهات بين عشرات الفلسطينيين وقوات الأمن الإسرائيلي في منطقة باب العامود.

وأفاد مراسل "سبوتنيك"، بأن قوات الأمن الإسرائيلي أطلقت قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع لتفريق الشبان المتواجدين في المكان.

وقمعت قوات الأمن الإسرائيلي عشرات المتظاهرين الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس بالمياه العادمة والرصاص المطاطي، ما أدى إلى وقوع عدد من الإصابات.

كما أغلقت قوات الأمن الإسرائيلي المحلات التجارية في البلدة القديمة.

هذا وأعلنت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، أن أكثر من 90 ألف مصل مسلم يحيون ليلة القدر بالمسجد الأقصى رغم "محاولات الاحتلال منع العديد من المصلين من الوصول".

هذا ويبحث مجلس الجامعة العربية الاثنين المقبل الوضع في القدس مع تصاعد المواجهات بين الفلسطينيين والإسرائيليين على خلفية إجراءات تقييدية إسرائيلية على المصلين بالمسجد الأقصى وإخلاء مناطق فلسطينية من سكانها في القدس.

ونقل بيان للجامعة عن السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد للجامعة، أنه:

"تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، يوم الاثنين 10 أيار/مايو الجاري، حضوريا بمقر الأمانة العامة، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين وبرئاسة دولة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة".

وأوضح أن الغرض من الجلسة "بحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة علي المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الأقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمخططات الإسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها".