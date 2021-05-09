شكرا لقرائتكم خبر عن سلطنة عمان تدين اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلى لباحات المسجد الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أدانت سلطنة عمان اقتحام القوات الإسرائيلية باحات المسجد الأقصى المبارك، معربة عن رفضها لسياسات وإجراءات تهجير الشعب الفلسطينى من منازله في مدينة القدس.

وجددت وزارة الخارجية العمانية - في بيان اليوم /السبت/ أوردته وكالة الأنباء العمانية - تأكيد سلطنة عمان لموقفها الثابت في دعم الحقوق المشروعة في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطينى ارتفاع عدد الإصابات في مواجهات الأقصى إلى 205 أشخاص، كما أكد انه تم نقل 88 مصابا إلى المستشفيات لتلقى العلاج المناسب.

وأصدرمرصد الأقصى لمكافحة التطرف تقريره الشهرى حول الاقتحامات التى تتعرَّض لها ساحات المسجد الأقصى المبارك؛ حيث أكد المرصد أن أكثر من 2,580 صهيونيًّا قد اقتحموا ساحات "الأقصى" خلال شهر أبريل الماضى، تحت حراسة أمنية مشددة من قِبَل شرطة الاحتلال.

وشهد شهر أبريل اعتداءت الاحتلال صارخة جعلته أكثر الشهور انتهاكًا لحرمة الأقصى منذ بداية العام الجاري، بدأت بتصعيد المستوطنين المتطرفين من اقتحاماتهم للأقصى المبارك خلال الاحتفالات الصهيونية بعيد الفصح، وأداء الطقوس العلنية في المنطقة الشرقية منه؛ في استفزاز صارخ لمشاعر المسلمين في شتَّى بقاع الأرض، الأمر الذى اعتبرته منظمات الهيكل "إنجازات جديدة تحققت على أرض الواقع".