شكرا لقرائتكم خبر عن لص يستخدم «صهريج» لتحطيم مدخل محل جوالات وسرقته بوادي الدواسر والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطعاً مصوراً يوثق جريمة سرقة محل جوالات في محافظة وادي الدواسر بطريقة غريبة وغير متوقعة. وظهر خلال مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرات المراقبة في الموقع، أحد الأشخاص يستخدم صهريجاً لتحطيم مدخل محل جوالات لسرقته بوادي الدواسر. وأقدم سائق الصهريج على تحطيم باب المحل التجاري بالصهريج بالرجوع للخلف، ثم ترجل منه ودخل مسرعاً إلى المحل لسرقته.

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