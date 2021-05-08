شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. سرعة جنونية وتهور على طريق «مكة – جدة» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يوثق قيام قائد مركبة بالقيادة بسرعة جنونية على طريق “مكة – جدة” معرضاً حياته وحياة الآخرين للخطر.

وأظهر المقطع الذي رصدته كاميرا مراقبة مثبتة في إحدى السيارات صاحب المركبة ينطلق بها ويناور بين المركبات على الطريق، دون أن يلتزم بالمسار المحدد.

وطالب متداولو المقطع من الجهات المعنية ضبط قائد السيارة واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه للحد من هذه الممارسات الخطيرة على الطريق.