شكرا لقرائتكم خبر عن توقعات طقس الغد.. أمطار رعدية وبرد ورياح نشطة بعدة مناطق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس ليوم غدٍ الأحد ، بمشيئة الله ، هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد على عدد من مناطق المملكة.

وتشمل الحالة الجوية أمطار رعدية ورياح نشطة وزخات من البرد على مرتفعات جازان، وعسير، والباحة ومكة المكرمة.

وفيما يخص حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر، توقع المركز أن تكون شمالية غربية إلى غربية على الجزأين الشمالي والأوسط وتكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كم/ساعة.