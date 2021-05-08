شكرا لقرائتكم خبر عن «المرور» يكشف تفاصيل مقطع تصادم مركبتين في الرياض(صور) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أكدت المديرية العامة للمرورأن المقطع المتداول الذي يظهر تصادم مركبتين بشكل متعمد قد باشرته دوريات المرور بالرياض. وأوضحت في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع”تويتر”، أن الحادث وقع صباح أمس الجمعة الموافق ١٤٤٢/٩/٢٥ هـ، وسلم بعد المعاينة وضبط التلفيات بموجب تقرير شامل للجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية.

كانت هذه تفاصيل خبر «المرور» يكشف تفاصيل مقطع تصادم مركبتين في الرياض(صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.