السعودية تغلق 23 مسجدا بسبب كورونا

دبي - محمود عبدالرازق - وأكدت الوزارة على حسابها الرسمي على "تويتر"، مساء اليوم السبت، وصول مجموع ما تم إغلاقه خلال 91 يوما، 1091 مسجدا، فيما تم فتح 1063 منها بعد الانتهاء من التعقيم، واكتمال الجاهزية، وذلك كله في إطار الحرص على سلامة المصلين.

وكشفت الوزارة السعودية أن المساجد المغلقة ستة بمنطقة عسير، وخمسة بمنطقة المدينة المنورة، وأربعة بمنطقة القصيم، وثلاثة بمنطقة الرياض، وثلاثة بمنطقة مكة المكرمة، واثنين بمنطقة جازان.

ودعت الوزارة، المصلين ومرتادي المساجد، بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، أهمها لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم، وتحقيق التباعد الاجتماعي والجسدي، وذلك للحفاظ على سلامتهم.