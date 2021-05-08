سوريا... سيدات روسيات مقيمات في السويداء يحتفلن بعيد النصر على النازية... صور

دبي - محمود عبدالرازق - تضمنت الفعالية تقديم فقرات فنية وأغانٍ تاريخية وطنية اشتهرت خلال الحرب في جمهوريات الاتحاد السوفيتي مثل كاتيوشا والحرب المقدسة والفتاة السمراء والليلة الظلماء وعيد النصر وغيرها إضافة إلى تقديم فقرات تمثيلية وإلقاء قصائد تتحدث عن المآثر والقصص الإنسانية والعاطفية التي انتشرت في تلك الفترة وسجلتها سنوات الحرب ومابعدها من فراق وشوق وانتظار وفرح وانتصار.

© Sputnik . JOUMANA HAMDAN روسيات في مدينة السويداء جنوبي سوريا يحتفلن بعيد النصر

السيدات الروسيات عبرن عن الفخر والفرح بهذه المناسبة وأنه رغم كونهن بعيدات عن الوطن الأم ومتزوجات ومقيمات مع أزواجهن في محافظة السويداء منذ عشرات السنوات لاتزال الذاكرة الوطنية حاضرة وبقوة في الوجدان والذاكرة ويحتفلن بشكل دائم بهذه المناسبة وغيرها من المناسبات الروسية ويجتمعن بشكل شهري مع أبنائهن يتبادلن الأحاديث الروسية ويرسخن العادات والتقاليد الروسية ويتناولن الطعام الروسي لغرس الثقافة الروسية بين أبنائهن.

© Sputnik . JOUMANA HAMDAN روسيات في مدينة السويداء جنوبي سوريا يحتفلن بعيد النصر

تحدث اللواء ألكسندر كاربوف عن أن نصر روسيا هو نصر على الفاشية في كل العالم مؤكدا على عمق العلاقات والروابط والصداقة بين البلدين الذي تجسده مثل هذه الاحتفالات والفعاليات مشددا على أن سورية انتصرت أيضا على الإرهاب بفضل تضحيات أبنائها وصمود شعبها.