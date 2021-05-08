السعودية... قرار ملكي بشأن عدد من أعضاء النيابة العامة

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب، موقع صحيفة "الرياض" السعودي، أمر الملك بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة، على سلك أعضاء النيابة العامة.

ومن جانبه ثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه "يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للنيابة العامة".

​ولفت إلى أن القرار "يؤكد عنايتهما بتعزيز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومن بينها تحفيز المنظومة الإدارية بما يسهم في أن تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل".

وشدد النائب العام السعودي على منسوبي النيابة العامة "على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم".