اخبار الخليج

السعودية... قرار ملكي بشأن عدد من أعضاء النيابة العامة

0 نشر
0 تبليغ

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب، موقع صحيفة "الرياض" السعودي، أمر الملك بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة، على سلك أعضاء النيابة العامة.

ومن جانبه ثمَّن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه "يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين للنيابة العامة".

​ولفت إلى أن القرار "يؤكد عنايتهما بتعزيز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومن بينها تحفيز المنظومة الإدارية بما يسهم في أن تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل".

وشدد النائب العام السعودي على منسوبي النيابة العامة "على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا