أمير قطر يعلق على أحداث القدس: نندد بالاعتداءات المتكررة لـ "قوات الاحتلال" على المدنيين

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / AMMAR AWAD

وكتب أمير قطر، على "تويتر"، اليوم السبت: "خلال اتصالي بأخي الرئيس محمود عباس، أكدت له موقف قطر الثابت والداعم للشعب الفلسطيني الشقيق لنيل حقوقه الوطنية".

وندد أمير قطر بما يحدث في المسجد الأقصى بالقول: "نعرب عن تنديدنا الشديد بالاعتداءات المتكررة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدنيين العزل والمصلين في المسجد الأقصى المبارك"، مضيفا: "كما شددت على أهمية وحدة الصف الفلسطيني والعربي".

وقال وكالة أنباء "وفا" الفلسطينية إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، تلقى اتصالا هاتفيا من أمير قطر وبحثا آخر التطورات والأوضاع الخطيرة التي تمر بها مدينة القدس.

وقالت الوكالة إن "الجانبين بحثا تطورات الأحداث في المستجد الأقصى ومنع قوات الاحتلال لأبناء شعبنا الفلسطيني والمصلين الآمنين ومنع وصول الآلاف منهم لأداء واجباتهم الدينية في شهر رمضان الفضيل".

وأشارت الوكالة إلى ما وصفته بـ "الاعتداءات الممنهجة على الفلسطينيين في الشيخ جراح والسعي لطردهم من بيوتهم والاستيلاء عليها لصالح المستوطنين".

ولفتت الوكالة إلى تأكيد عباس على "أهمية الوحدة وإنهاء الانقسام وتشكيل حكومة تكون مقبولة دوليا حتى تتحمل مسؤولياتها لمساعدة أبناء الشعب الفلسطيني".

ومساء أمس الجمعة، اقتحمت الشرطة الإسرائيلية المسجد الأقصى وأطلقت قنابل الغاز واعتدت على المصلين داخله، كما اعتدت على المتظاهرين في حي الشيخ جراح وباب العامود في القدس المحتلة.

وأسفرت تلك المواجهات عن إصابة 205 فلسطينيين وفق ما أفادت به جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، فيما أصيب 17 شرطيا إسرائيليا في المواجهات بحسب بيان للشرطة.

ومنذ بداية شهر رمضان، يحتج الشبان الفلسطينيون على منعهم من الجلوس على مدرج "باب العامود"، ما فجّر مواجهات عنيفة مع الشرطة الإسرائيلية.

أما حي الشيخ جراح فيشهد منذ أكثر من 10 أيام، مواجهات بين الشرطة الإسرائيلية وسكان الحي الفلسطينيين، ومتضامنين معهم. ويحتج الفلسطينيون في الحي على قرارات صدرت عن محاكم إسرائيلية بإجلاء عائلات فلسطينية من المنازل التي شيدتها عام 1956.