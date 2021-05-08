عملية معقدة.. إعلام: تفاصيل جديدة عن "الخطة السرية" لاغتيال سليماني

دبي - محمود عبدالرازق - وذكر الموقع الإلكتروني "ياهو"، مساء اليوم السبت، أن ثلاثة فرق من مشغلي قوة "دلتا" الأمريكية قامت بإلقاء نظرة على مواقع مخفية في مطار بغداد الدولي، في يناير/كانون الثاني 2020، في انتظار القيام بعملية سرية ومعقدة.

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وزعم الموقع أن الفرق الأمريكية تنكرت في زي عمال صيانة على جانبي الطريق أو في مبان قديمة وقريبة من مطار بغداد الدولي، وبأن ليلة تنفيذ العملية كانت باردة وملبدة بالغيوم، وبأنه تم إبلاغ الحكومة العراقية بإغلاق الجانب الجنوبي الشرقي من المطار، لفترة زمنية قصيرة لإجراء تدريبات عسكرية.

وادعى الموقع الإخباري بأن فرق القناصة الثلاثة الأمريكية تمركزت على بعد 600 إلى 900 ياردة من طريق الوصول من مطار بغداد، وتم تجهيز القوة بعتاد كبير، خاصة فرق قناصة، مزودين بمنظار رصد مزود بكاميرا تم بثها مباشرة إلى السفارة الأمريكية في بغداد، وهو مقر تمركز قائد قوة دلتا الأرضية مع طاقم الدعم.

ويشار إلى أن الجنرال قاسم سليماني، قتل برفقة أبو مهدي المهندس، قائد الحشد الشعبي العراقي، في غارة أمريكية على مطار بغداد الدولي، في الثالث من يناير 2020.