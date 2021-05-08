شكرا لقرائتكم خبر عن العراق.. إقبال على التطعيم ضد كورونا ومستمرين فى استقبال دفعات جديدة من اللقاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت وزارة الصحة والبيئة العراقية استمرارها في استقبال الدفعات الجديدة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، بمختلف أنواعها.



وقالت عضو الفريق الطبي الإعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح - في تصريح لقناة (السومرية نيوز)، اليوم /السبت/ - "إن الوزارة لا تزال تستقبل اللقاحات بمختلف أنواع مناشئها ضمن الجدول الزمني الموجود مسبقاً؛ من أجل تغطية أكبر عدد ممكن من الملقحين خلال الفترة المقبلة".

وعن انخفاض أعداد الملقحين خلال الأيام الماضية، أوضحت فلاح أن سبب ذلك يعود للإقبال الكبير على منافذ صرف اللقاح من قبل المواطنين، الأمر الذي أدى إلى نفاذ اللقاحات قبل موعد وصول الدفعة الجديدة.



وأشارت إلى أن الإقبال المتزايد لأخذ اللقاحات جاء نتيجة الثقة الكبيرة بأن اللقاح هو السبيل الوحيد للخلاص من هذا الوباء، كذلك التشجيع الكبير لأخذ اللقاح من قبل شخصيات دينية وسياسية وثقافية ورياضية لها ثقلها الكبير في المجتمع العراقي.