شكرا لقرائتكم خبر عن شركة أمريكية تشرف على صيانة طائرات F16 تقرر مغادرة العراق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت شركة أمريكية تشرف على صيانة طائرات F16، مغادرة العراق بسبب الهجمات عليها، وبحسب " روسيا اليوم"، إن "موظفى الشركة الذين يبلغ عددهم أكثر من 80 موظفا قرروا مغادرة العراق بسبب الهجمات التي تطالهم".

"وتحاول السلطات العراقية إقناع الشركة فى العدول عن قرارها وتقديم ضمانات لها".

يذكر أن، مستشار الأمن القومى العراقى قاسم الأعرجى، زار صباح اليوم قاعدة بلد الجوية حيث مقر صيانة طائرات الـF16، والتقى بالشركة الأمريكية المشرفة على الصيانة بعد سلسلة هجمات طالت القاعدة.