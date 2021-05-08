شكرا لقرائتكم خبر عن الطيران المدنى المغربى يحدد شروط عودة العالقين بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت مديرية الطيران المدني المغربي تعليمات إلى شركات النقل الجوي تحدد فيها شروط الدخول إلى البلاد من قبل المغاربة العالقين في الخارج.

وقالت المديرية - في بيان أصدرته، اليوم /السبت/ - "ابتداء من اليوم، يتعين على المسافرين أن يقدموا وثائق عدة، على رأسها إقرار بأن المسافر لم تظهر عليه أي أعراض في اليومين الماضيين للإصابة بفيروس كورونا المستجد من قبيل الحمى أو الرعشة أو السعال أو زيادة في السعال المعتاد أو تعب أو إعياء غير عادي أو ضيق في التنفس عند التحدث أو عند بذل مجهود بسيط، وكذلك الإرهاق العضلي غير المألوف أو الصداع في الرأس أو فقدان حاسة الشم أو حاسة الذوق أو هما معا، إضافة إلى الإسهال الحاد غير المعتاد".



وبموجب هذا الإقرار، يتم الالتزام بالحجر الصحي على نفقة صاحبه داخل الفنادق التي حددتها السلطات بمدينة الدار البيضاء لمدة 10 أيام، وتجنب أي اتصال جسدي بأي شخص، كما يتعهد صاحب الإقرار بأن يبقى رهن إشارة السلطات من أجل القيام باختبار ثان بعد اليوم الثامن أو التاسع من الحجر، إضافة إلى اختبار سريع عند الوصول إلى المطار.