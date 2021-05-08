اندلاع حريق بمعمل اسطوانات أكسجين وسط بغداد بالعراق

القاهرة - سامية سيد - أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اندلاع حريق داخل معمل يحتوي على أسطوانات أوكسجين وسط بغداد.

وذكرت المديرية، في بيان أوردته قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن فرقها سيطرت على حادث حريق اندلع داخل معمل للأعمال الحديدية بمساحة 300 متر مشيد من ألواح الچبنكو يحتوي على كميات كبيرة من أسطوانات الأكسجين للاستخدام الصناعي في منطقة باب المعظم وسط بغداد.



وأشار البيان إلى أن فرق الدفاع المدني طوقت النيران و أبعدت الخطر عن أسطوانات الأوكسجين تحسبا لانفجارها بفعل الحرارة، وأخمدت الحادث بعد تنفيذها عمليات الاقتحام المباشر وأنهت الحريق بوقت قياسي حال دون تسجيل إصابات أو خسائر بشرية مع تحجيم الأضرار المادية، موضحة في الوقت نفسه أن سبب الحادث كان نتيجة ماس كهربائي داخل نقطة كهربائية في المعمل.