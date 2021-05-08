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خادم الحرمين يأمر بترقية عدد من أعضاء النيابة العامة

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الكويت - هبة التوبجي - الخليج – واس: أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، أمراً ملكياً بترقية عدد من أصحاب الفضيلة أعضاء النيابة العامة ، على سلك أعضاء النيابة العامة.

وثمَّن معالي النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، صدور الأمر الملكي، مؤكداً أنه يأتي في إطار دعم خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للنيابة العامة، وعنايتهما بتعزيز مبدأ الكفاية الشاملة لجميع احتياجاتها، ومن بينها تحفيز المنظومة الإدارية بما يسهم في أن تقوم بواجباتها على الوجه الأكمل.

وحثَّ معاليه منسوبي النيابة العامة على مضاعفة الجهود، وأن يكونوا عند حسن ظن القيادة الرشيدة والمجتمع بهم، سائلاً المولى عز وجل أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، وأن يديم على الوطن الغالي أمنه واستقراره ورخاءه في ظل القيادة الرشيدة.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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