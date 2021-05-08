شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا بعد أن اتضحت الحقائق ؟.. عادل الجبير يعلق على «اختراق هاتف جيف بيزوس» والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن ظهور الحقائق بقضية هاتف رجل الأعمال جيف بيزوس، دحضت مزاعم بعض المغرضين الذين حاولوا الإساءة للمملكة العربية السعودية واتهامها وقتها بأنها وراء عملية الاختراق.
وقال الجبير في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه”.
وتساءل الوزير عادل الجبير: “هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟”.
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