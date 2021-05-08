شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا بعد أن اتضحت الحقائق ؟.. عادل الجبير يعلق على «اختراق هاتف جيف بيزوس» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، اليوم السبت، أن ظهور الحقائق بقضية هاتف ‏رجل الأعمال جيف بيزوس، دحضت مزاعم بعض المغرضين الذين حاولوا الإساءة للمملكة العربية السعودية واتهامها وقتها بأنها وراء عملية الاختراق.‏

وقال الجبير في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “الآن وبما ‏أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس وأن لا علاقة للمملكة ‏بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه”.‏

وتساءل الوزير عادل الجبير: “هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على ‏مصداقيتهم؟”.