شكرا لقرائتكم خبر عن «حرس الحدود» يضبط 802 كيلو جراماً من الحشيش ويقبض على 25 متهماً بجازان ونجران والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
صرّح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر بن غنّام القريني، بأنه في إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات الإجرامية التي تستهدف المملكة بالمخدرات فقد تم ضبط (802) كيلوجرام من الحشيش المخدر بمنطقتي جازان ونجران، والقبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم (25) متهما، بينهم (14) من الجنسية اليمنية، و(4) من الجنسية الإثيوبية، و(3) مواطنين، و(2) من الجنسية الصومالية، و(2) من الجنسية الباكستانية.
وأشار العقيد القريني، إلى عدة عمليات أمنية أخرى لرجال حرس الحدود تمثلت في ضبط (25.4) طن من مادة القات المخدر بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها، وعددهم (16) شخصًا جميعهم من الجنسية اليمنية.
وأكد القريني أن رجال حرس الحدود مستمرون في تنفيذ مهامهم بعزيمة عالية للتصدي لمحاولات التهريب عبر الحدود كافة، والقبض على المتورطين فيها.
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