وزير الصحة التونسي يحذر من "الموجة الأخطر على الإطلاق"

دبي - محمود عبدالرازق - وقال الوزير في تصريحات نقلتها قناة "نسمة" الخاصة، إن "خطورة الوضع الوبائي ينذر بالمرور إلى الموجة الرابعة وهي الأخطر على الإطلاق''.

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وكان مهدي يتحدث لوسائل الإعلام خلال إشرافه على تسلم شحنات من الأكسجين بميناء رادس التجاري شمالي البلاد.

وأضاف أن "التقطيع الجيني أثبت وجود حالتين للإصابة بالسلالة الجنوب إفريقية لفيروس كورونا بتونس".

وشدد مهدي على ضرورة الالتزام بالحجر الصحي الشامل، محذرا من المواصلة في ما أسماه ب"التهور" من خلال التجمعات والمعايدات والاكتظاظ في وسائل النقل نظرا لصعوبة الظروف الصحية في البلاد.

يشار إلى أن مؤشرات حالات الوفيات في تونس قد وصلت إلى 86 حالة يوميا، بحسب إحصاءات وزارة الصحة الأخيرة.

وكان رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، قد أعلن أمس الجمعة، فرض حجر صحي شامل بكافة أنحاء البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا، بداية من 9 إلى 16 مايو/أيار.

كما تقرر فرض حظر تجول من الساعة السابعة مساء إلى الخامسة صباحا ومنع التنقل بين المدن ماعدا الحالات الطارئة والمرخص لها، فضلا عن منع جميع التجمعات والاحتفالات وتعليق الذهاب لدور العبادة وغلق الأسواق الأسبوعية والمحلات التجارية الكبرى إلى جانب مواصلة العمل بالحجر الصحي الإجباري بالنسبة للوافدين من الخارج.