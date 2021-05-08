شكرا لقرائتكم خبر عن مسئول عراقى: تنظيم داعش أعدم شخصين واختطف آخر فى الأنبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعدمت عناصر تنظيم (داعش) الإرهابي، اليوم /السبت/، شخصين واختطاف ثالث في قضاء الرطبة بمحافظة الأنبار.

وقال قائم مقام الرطبة عماد الدليمي - في تصريح لقناة (السومرية نيوز) - "إن داعش الإرهابي أعدم اثنين من أهالي الرطبة، وخطف ثالث مايزال مصيره مجهولا"، مؤكدا ضرورة تعزيز تواجد القوات الأمنية في القضاء لسد حاجة الرطبة من تلك القوات والتصدي لخطر التنظيم.



وفي سياق متصل، أعلنت وزرة الدفاع العراقية تدمير مضافة وكرفان لتنظيم (داعش) الإرهابي في محافظة (كركوك)، وذلك خلال تنفيذ عملية استطلاع وبحث وتفتيش ضمن قيادة عمليات المقر المتقدم في كركوك.



وتقوم القوات الأمنية بصورة تكاد تكون شبه يومية بعمليات عسكرية؛ لمطاردة فلول تنظيم (داعش) في مناطق متفرقة من البلاد.