شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل أحد قيادى ميليشيات "قسد" على أيدى فصائل شعبية بريف دير الزور السورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قُتل أحد قيادي ميليشيات (قسد)على أيدي فصائل شعبية في بلدة ذيبان بريف دير الزور، وذكرت ذلك القناة "الفضائية" السورية اليوم /السبت/.

وكانت سيارة شعبية قد استهدفت، في وقت سابق، سيارة تقل مسلحين اثنين من ميليشيا "قسد"، بالأسلحة الرشاشة في منطقة جديدة (كحيط) شرق مدينة الرقة، ما أدى إلى إصابتهما.



وتشهد مناطق الجزيرة السورية على امتدادها خلال الأشهر الماضية مظاهرات شعبية، للمطالبة بطرد القوات الأمريكية وميليشيا /قسد/ التي أمعنت في التنكيل بالأهالي وسرقت ممتلكاتهم وحصار عدد من القرى والبلدات واعتقال عشرات الشبان واستهداف شيوخ العشائر وسرقة ثروات منطقة الجزيرة.