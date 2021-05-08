إيران: أي تعامل سياسي مع الكيان الصهيوني مرفوض

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة "إرنا"، مساء اليوم السبت، عن السفير رحماني موحد، خلال ندوة "القدس ومستقبل فلسطين" المرئية، التي نظمتها المستشارية الثقافية لدى السفارة الإيرانية في طوكيو، اليوم، بمناسبة يوم القدس العالمي، بحضور السفير الفلسطيني لدى اليابان، وليد علي صيام، وجمع من الباحثين الإسلاميين والعرب إلى جانب نشطاء يابانيين.

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بدوره، أكد السفير الفلسطيني في طوكيو، أن فلسطين كانت وستبقى حقيقة الإسلام الدينية والتاريخية، قائلا:

إن إسرائيل منذ العام 1967 تعمد إلى حرف الحقائق التاريخية والتراثية بمساعدة من الباحثين ومختصي الآثار الذين جاءت بهم من أرجاء العالم، سعيا منها للعثور على بقايا أثرية تبثت حياة قوم اليهود المزعوم فيأرض فلسطين.

وأشار السفير الفلسطيني في اليابان إلى أن كافة هذه الجهود والمحاولات باءت بالفشل، وذلك بشهادة علماء الآثار أنفسهم، الذين خدموا هذا المشروع على مدى 20 عاما من الزمن.

وأضاف وليد علي صيام، أن "هذه الشهادة شكلت وثيقة للكشف عن زيف المزاعم التي أقيم على أساسها كيان إسرائيل الغاصب، وبالأحرى فإن حق الإسلام والعرب في القدس مؤكد".