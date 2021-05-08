برلماني بحريني يتهم قطر بانتهاك الاتفاقيات الدولية لتنظيم الصيد في البحار

دبي - محمود عبدالرازق - وأضاف النفيعي في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "عملية الاحتجاز هي انتهاك للاتفاقيات والعهود الدولية فيما يتعلق بتنظيم عمليات الصيد في البحار، وخرق للاتفاقيات الخليجية بذات السياق".

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وتابع النفيعي: "الممارسات المؤثمة للنظام القطري تجاه البحرين خصوصا فيما يتعلق بملف البحارة والصيد وهو ليس بالجديد، ولن تؤتي نفعا".

ومضى بقوله: "الأمن السيادي لمملكة البحرين خط أحمر، وأي اعتداء على مواطن هو اعتداء مباشر لنا جميعا، وما يحدث ببساطة. مراهقة سياسية وعبث صبياني".

واستطرد بقوله: "ما يحدث ببساطة يعري ويكشف الأكاذيب القطرية المستمرة للعالم، والتي يضرب بها ساسة الدوحة باستمرار لكل الاتفاقيات والمعاهدات الخليجية، آخرها اتفاق العلا، والأمر ليس محصورا بملف البحارة فحسب، بل يمكن رصده أيضا في الدعايات المضللة لقناة الجزيرة ولساسة قطر واللذين لا يريدون الخير لبلادنا".

وأعلنت قيادة خفر السواحل البحرينية، أمس الجمعة، تلقي مركز العمليات التابع لها فاكس من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في قطر، يفيد بالقبض على بانوش بحريني.

يحمل البانوش اسم "شروق الخير"، وادعت السلطات القطرية دخوله للمياه الاقتصادية لدولة قطر بطريقة غير مشروعة وممارسة الصيد دون تصريح"، حسبما ذكرت صحيفة "الأيام" البحرينية.

وذكرت قيادة خفر السواحل أنها تتابع إجراءاتها القانونية اللازمة في هذا الشأن.

وأوضحت الصحيفة، أن السلطات القطرية ألقت القبض على 5 بحارة آسيويين، كانوا على متن البانوش، واحالتهم إلى الجهات المختصة.