شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الجامعة العربية ينعقد لمناقشة الانتهاكات الإسرائيلية بالقدس الإثنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية، أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الإثنين 10 مايو الجاري حضوريا بمقر الأمانة العامة، وذلك بناء على طلب دولة فلسطين.

ويهدف الاجتماع إلى بحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة على المقدسات الإسلامية والمسيحية، خاصة المسجد الاقصى المبارك، و الاعتداء على المصلين والمخططات الاسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها.