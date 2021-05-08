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تعادل برشلونة مع أتلتيكو يشعل الصراع على اللقب

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الخليج - د ب أ 0 تبليغ

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الكويت - هبة التوبجي - شتعل الصراع على لقب لكرة القدم، بعدما تعادل مع أتلتيكو مدريد المتصدر سلبياً اليوم السبت ضمن الجولة الخامسة والثلاثين من المسابقة.

ورفع أتلتيكو مدريد رصيده في الصدارة إلى 77 نقطة، كما رفع برشلونة رصيده إلى 75 نقطة وصعد إلى المركز الثاني بفارق نقطة واحدة أمام الذي يلتقي أشبيلية غداً الأحد في الجولة نفسها.

ورغم تفوق برشلونة في الاستحواذ على الكرة خلال الشوط الأول، كان أتلتيكو الأفضل والأخطر هجومياً بشكل واضح وكاد أن يتقدم لكن الحارس مارك أندري تير شتيغن تألق في الدفاع عن شباك برشلونة، كما تعاون معه الدفاع في إحباط أكثر من محاولة.

وجاء الشوط الثاني متوازناً بين الفريقين بشكل أكبر، حيث تقاربت نسبة الاستحواذ على الكرة بين الفريقين، كما تبادل الطرفان تقديم المحاولات الهجومية وأضاع كل منهما أكثر من فرصة حقيقية للتسجيل.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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