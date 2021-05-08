أفضل آلية لتطوير المجتمعات

الكويت - هبة التوبجي - لا يوجد مجتمع في هذا العالم لا يرغب في التطور والتقدم ولكن معضلة بعض هذه المجتمعات الطموحة أن بعض قادتها همّهم فقط تلبية مصالحهم الشخصية والتكسب المادي ممّا توفره لهم مناصبهم القيادية إلا أن من حسن حظ مجتمعات أخرى أن مثل هذا السياسة لا يتبناها قادتهم الذين نراهم يسعون بكافة الوسائل والسبل الممكنة لحسن إستغلال أي عنصر أو مصدر تتميز به بلادهم عن غيرها حتى ينتج عن هذا الاستغلال الحسن نموّ وتطور مجتمعاتهم بقدر ما تسمح به أوضاعهم وفي هذا السياق يبرز سؤال مهم يتساءل عنه هذا المقال وهو ما هي أهم آلية تساعد القادة الطموحين والمخلصين على تطبيق سياساتهم الإيجابية وبالتالي توظيف مخرجاتها بما يتّسق مع طموحات وآمال شعوبهم؟.

وجواباً على السؤال أعلاه؛ فإننا نجد بأن أنجع آلية اعتمدتها كل الدول الكبرى في هذا العالم لتنفيذ استراتيجياتهم الطموحة وتحسين البيئة التي يمكنهم من خلالها تطوير وتنمية مجتمعاتهم؛ كانت آلية “نقد الذات” والتي هي آلية أثبت الواقع أن توظيفها في جوّ إيجابي بين الحاكم والمحكوم ينتج عنه أولاً مراجعة للأخطاء السابقة التي تعرضوا لها ومن ثم العمل الجاد على تصحيحها والتأكد من عدم تعرضهم لها مرة أخرى إضافةً إلى ذلك تُوفر آلية “نقد الذات” لمن يستخدمها فرصة إتباع منهج “الاستشراف الصحّي” الذي يعزز من تبلور ثقافة البحث عن كل ما يساعد على إنجاز أي مهام تطويرية وتنموية تنشدها مجتمعاتهم وهذا تماماً ما فعلته كافة الأمم الرامية لتحسين صورة وسمعة بلادها ولتحقيق نهضتها المطلوبة وذلك عبر تبنيها لكافة أسس ومرتكزات آلية “نقد الذات” بوجهها الصحيح على خلاف مجتمعنا للأسف الذي توجد فيه شريحة مجتمعية واسعة لازالت مُصرّة على الخلط في الفهم بين “نقد الذات” و”جلد الذات” ممّا جعلها تنبذ استخدام آلية “نقد الذات” وتطبيقها نتيجة الضبابية السائدة مجتمعياً حول الفهم الصائب لها وهذه الحقيقة تُلزمنا بوجوب تعريف هاذين المنهجين تعريف واضح يُسهّل على الفرقاء المعنيين بهما عملية فهمهما وبالتالي تمكينهم من الألمام بإيجابيات وسلبيات كلٌ منهما.

لذا دعونا أولاً نبدأ بتعريف آلية “جلد الذات” لأنها أكثر مفهوم يدور اللغط حوله حيث يعتقد الكثير بأن “جلد الذات” هو نفسه “نقد الذات”؛ مظهرين في ذلك دلالة سلبية واضحة تفسر لماذا لازلنا متأخرين عن غيرنا وغيرنا لازال متقدم علينا فالعارف بحقيقة هذه الأمور يُدرك بأن “جلد الذات” مختلف تماماً عن “نقد الذات” حيث أن “جلد الذات” ببساطة شديدة هو ممارسة تكتفي باجترار أفراد المجتمع لأخطاء الماضي والاكتفاء بلوم ذواتهم على وقوعهم فيها دون أن يقدموا أية حلول فعّالة وناجعة تستطيع احتواء هذا الوضع الذي يعانون منه وتسعى لتحسينه.

أما بالنسبة لتعريف آلية “نقد الذات” فهي ممارسة إيجابية تلجأ لها الدول المؤمنة بصلاحها وتتلخص هذه الممارسة في اجراء الدول المتبنية لها عملية مراجعة داخلية دائمة تسعى من خلالها لتصحيح أية أخطاء وقعت فيها سابقاً والحرص على عدم الوقوع فيها من جديد الأمر الذي يُنتج بيئة صحّية تكون نتيجتها الطبيعية تطور وتقدم أي مجتمع يتبني هذه الآلية والدليل على ذلك أن جميع الدول التي إعتمدت العمل بهذه الآلية تسيدت العالم علمياً وحضارياً وتنموياً بينما من رفضها وتجاهلها لازل يراوح مكانة عاجز حتى عن علاج سوء فهم يتعلق بتعريف آلية معينة قد يساعد تعريفها الصحيح ونشره على مواجهة الكثير من العقبات المجتمعية وتجاوزها بكل يسر وسهولة.

ختاماً لقد أثبت الواقع أن أفضل آلية تم اعتمادها عالمياً في سبيل تطوير وتقدم أي مجتمع هي آلية “نقد الذات” لأنها وبكل بساطة جعلت من أغلب الدول التي تطبقها رموز لهذا العالم ومجتمعات يُشار لها بالبنان؛ الأمر الذي يستوجب علينا كسعوديين تكريس وتوظيف كافة العوامل القادرة على محاربة الفهم المغلوط لآلية “نقد الذات” الذي أشرت إليه آنفاً وذلك حتى نتمكن من الغاؤه من قاموسنا الفكري والعملي نهائياً وأفضل إسلوب يحقق هذه الغاية يرتكز على تكثيف التوعية حول الفهم الدقيق لمصطلح “نقد الذات” وإبراز كَمْ إيجابياته الهائل الذي نشاهد دولاً كثيرة تنعم به وبنتائجه وكذلك علينا أن نعمل على إقناع كافة المشككين في جدواه بأن شكّهم هذا ليس في محلّه وذلك من خلال لفت انتباههم إلى جميع الدول الكبرى التي تتبع آلية “نقد الذات” والتي لم يكن لها أن تكون دولاً كبرى لولا قيامها بتطبيق آلية “نقد الذات” حرفياً وتصحيح مفهومها عند كل من يجهله أو يُسيء فهمه.

كتبه: احمد بني قيس