السعوديون يتصدرون العمل بتدريب الأندية

الكويت - هبة التوبجي - كشف تقرير أصدرته اللجنة الفنية بالاتحاد السعودي لكرة القدم اليوم السبت، عن زيادة تواجد المدربين السعوديين بكافة الفئات الكروية بالأندية خلال الموسمين الماضيين وذلك بـ 302 مدرباً في موسم 2019-2020، و513 مدرباً خلال موسم 2020-2021.

ونشرت اللجنة مقارنة إحصائية بين الموسمين من حيث عدد المدربين الوطنيين والمدربين الأجانب العاملين في الأندية السعودية بكافة درجاتها السنية، أظهرت حضوراً لافتاً للمدربين السعوديين بعد أن تم عمل برامج ومحفزات ودورات مكثفة قارية ومحلية لتطويرهم من قبل الاتحاد السعودي لكرة القدم.

أظهر التقرير أن ناديا الاتفاق والقادسية أكثر الأندية استفادة من المدرب الوطني خلال موسم 2020-2021 بعدد 18 مدرباً لكل نادٍ، يليهما الهلال بـ13 مدرباً ثم جدة 12 مدربًا، ثم الشباب والنصر والوحدة بـ11 مدرباً لكل ناد، ثم أحد بـ 10 مدربين.

وف يما يتعلق بموسم 2019-2020 جاء كل من الاتفاق والشباب كأكثر الأندية استفادة من المدرب الوطني بـ 15 مدربًا لكل ناد، يليهما كل من القادسية والنصر بـ 9 مدربين لكل منهما، ثم جدة بـ 8 مدربين، الهلال وأحد بـ7 مدربين لكل منهما، العدالة 5 مدربين والوحدة 4 مدربين.

وجاءت أبرز جنسيات المدربين العاملين في الأندية السعودية بكافة درجاتها السنية بين موسمي 2020 و 2021 على النحو التالي السعودية (302 / 513) وتونس (169 / 219) ومصر (170 / 155) والبرتغال (43 / 44) والجزائر (26 / 13) والبرازيل (11 / 30) وصربيا (8 / 17).