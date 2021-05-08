فلسطين تطلب من الجامعة العربية اجتماعا غير عادي والأخيرة ترد: الاثنين القادم

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، فقد أعلن دياب اللوح مندوب فلسطين الدائم لدى الجامعة العربية، اليوم السبت، تقديم طلب لعقد اجتماع عاجل لمجلس الجامعة على مستوى المندوبين الدائمين في دورة غير عادية، لتدارس "الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في القدس".

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وقال إن "الاجتماع العاجل سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين في باحات المسجد الأقصى، إضافة إلى مخططات الاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة في حي الشيخ جراح، في محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها، وتغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم".

وأكد اللوح على أنه "لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقي إلى مستوى هذا الحدث الكارثي غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطيني".

وقد ردت الجامعة العربية على طلب فلسطين بالموافقة، حيث صرح السفير حسام زكى الأمين العام المساعد للجامعة العربية أنه تقرر عقد دورة غير عادية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين يوم الاثنين 10 مايو/ آيار الجاري حضوريا بمقر الأمانة العامة.

وقال زكي إن الدورة ستعقد برئاسة دولة قطر، الرئيس الحالي لمجلس الجامعة، وذلك لبحث الجرائم والاعتداءات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة علي المقدسات الإسلامية والمسيحية خاصة المسجد الاقصى المبارك والاعتداء على المصلين والمخططات الاسرائيلية للاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين خاصة في حي الشيخ جراح.