البرهان يشدد على موقف السودان من سد النهضة خلال لقائه مبعوث بايدن إلى القرن الأفريقي

دبي - محمود عبدالرازق - وأشاد البرهان بالمستوى المتطور الذى تشهده العلاقات بين الخرطوم وواشنطن وبالمواقف الأمريكية الداعمة لحكومة الفترة الانتقالية التي تمر بها السودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، رحب البرهان بتعيين السيد فيلتمان مبعوثا خاصا للرئيس الأمريكى لمنطقة القرن الأفريقي ومهنئا له بمنصبه.

وأكد البرهان خلال لقائه فيلتمان على ضرورة التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين، لاسيما في قضاياه الكبيرة التي تحتاج إلى تنسيق دولي وإقليمي من أجل المحافظة على الأمن والسلم الدوليين.

وشدد البرهان على موقف السودان الثابت مع الحل التفاوضي للخلافات بين دولة المنبع ودولتي المصب وضرورة التنسيق المشترك بين الدول الثلاث وعلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث حول قضايا الملء والتشغيل.

وتتطرق البرهان إلى الأحداث التي تشهدها الحدود بين السودان وأثيوبيا، أوضح أن انتشار القوات المسلحة السودانية الأخير تم "داخل الحدود السودانية التي أقرتها إثيوبيا في عدد من المناسبات وحددتها الاتفاقيات التاريخية ولم يتبق إلا وضع العلامات الحدودية بين البلدين".