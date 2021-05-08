بالتزامن مع زيارته لمصر والسودان… رئيس الكونغو الديمقراطية يطرح مبادرة جديدة لحل أزمة سد النهضة

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت الصادق إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان عقد مباحثات مع الرئيس الكونغولي، اليوم السبت، مشيرة إلى أن المبادرة قيد البحث من الجهات المختصة، بحسب موقع "مصراوي" المصري.

ولفتت وزيرة الخارجية إلى أن جلسة المباحثات المشتركة ركزت بصورة أساسية على موضوع الخلافات حول سد النهضة بين دولة المنبع ودولتي المصب.

يذكر أن مريم الصادق أعلنت، في وقت سابق، أن "شيسيكيدي أبلغها بأنه سيقوم بجولة قريبا تشمل السودان ومصر وإثيوبيا بخصوص مسألة سد النهضة".

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، على "فيسبوك"، اليوم السبت: "الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يستقبل بمطار القاهرة الرئيس فيليكس تشيسيكيدي، رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية".

وفشلت حتى اليوم كل جولات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في التوصل لاتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد.

وكان أبرز تلك الجولات تلك التي عقدت برعاية أمريكية، دون توقيع اتفاق بين الدول الثلاثة، حيث رفضت أثيوبيا توقيع الاتفاق الذي توصلت إليه المفاوضات.

كما فشل الاتحاد الأفريقي على مدى ثلاث دورات برئاسة كل من مصر وجنوب أفريقيا والكونغو على التوالي، في دفع الدول الثلاث لإبرام اتفاق.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الإثيوبية، السفير دينا مفتي، اليوم السبت، إن الملء الثاني لخزان السد سيقلل مخاوف دول المصب في فترة الجفاف، مؤكدا لدول المصب أن مكاسب سد النهضة ستكون للجميع.

وأضاف المتحدث أن بلاده تسعى في الوقت الراهن للتوصل إلى اتفاق حول الملء الثاني لخزان سد النهضة، من دون التطرق إلى القضايا الأخرى، مستنكرا ما وصفه بـ "سعي مصر والسودان لتدويل قضية سد النهضة" وأكد أن "بلاده متمسكة برعاية الاتحاد الأفريقي للمفاوضات".