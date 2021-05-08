القنصلية السعودية في دبي تكشف عن شرط دخول المسافرين السعوديين

دبي - محمود عبدالرازق - وقالت القنصلية في تغريدة بحسابها على موقع "تويتر" حول اشتراطات الدخول من مطار دبي: "يتعين على جميع المسافرين إلى دبي من أي بلد مغادرة (بما في ذلك دول مجلس التعاون الخليجي)، أن يحملوا شهادة سلبية لاختبار COVID ‑19 PCR، تم إجراؤه خلال مدة لا تزيد عن 72 ساعة من المغادرة".

والأحد الماضي، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية بأنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 1442 الموافق 17 مايو/آيار 2021.

وبحسب ما أفادت به صحيفة "عكاظ" المحلية حينها، كشف المصدر -وفقا لبيان وزارة الداخلية- أنه تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، لثلاث فئات تشمل المواطنين الذين تلقوا جرعتي اللقاح، أو الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر 14 يوما على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وتشمل الفئة الثانية من السعوديين المسموح لهم بالسفر، المتعافين من كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من 6 أشهر من إصابتهم بالفيروس، وتشمل الفئة الثالثة المواطنين الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر "كوفيد-19" خارج المملكة، وفقاً لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ولدى عودة المسافرين إلى المملكة سيكون عليهم الخضوع للحجر المنزلي لمدة 7 أيام، على أن يتم عمل فحص (PCR) في نهاية مدة الحجر، ويسْتثنى من ذلك الأطفال أقل من 8 أعوام.