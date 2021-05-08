شكرا لقرائتكم خبر عن فاجعة مأساوية تهز بغداد.. وفاة 3 أطفال داخل سيارة مغلقة بسبب الحرارة الشديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاجعة مأساوية شهدتها إحدى العائلات العراقية، تمثلت بوفاة 3 أطفال داخل سيارة مغلقة، بسبب الحرارة الشديدة وإهمال ذويهم.

وقضى 3 أطفال تتراوح أعمارهم بين العامين والثلاثة، نتيجة ارتفاع درجات الحرارة مما تسبب فى إصابتهم بالإعياء الحراري، وهم داخل سيارة مغلقة عليهم، بمنطقة البلديات فى بغداد.

وكشفت تحقيقات الجهات الأمنية الأولية، أن سبب وفاة الأطفال الثلاث، وهم ولدان وبنت، تركهم داخل سيارة مغلقة الأبواب والنوافذ وبلا تهوية، خاصة مع مرور العاصمة العراقية بموجة حارة.

ولم تكشف المزيد من التفاصيل بعد عن سبب ترك الصغار داخل السيارة، وما إذا كانت الواقعة نتيجة إهمال من قبل ذويهم، أم أن هناك شبهة جنائية.

وانتشرت صور وفيديوهات لمأساة الأطفال الثلاثة وهم ممدون داخل السيارة، مثيرة موجة عارمة من الغضب والأسى والتعاطف فى منصات التواصل الاجتماعى داخل العراق وخارجها.