شكرا لقرائتكم خبر عن أمانة الشرقية تلزم أصحاب المطاعم والمطابخ باستقبال ذبيحتين فقط لكل مناسبة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
ألزمت أمانة المنطقة الشرقية، جميع أصحاب المطاعم ومطابخ الولائم، باستقبال ذبيحتين فقط لكل مناسبة، بهدف الحفاظ على الصحة العامة والتزامًا بالبروتوكولات الوقائية والاحترازية لمواجهة فايروس “كورونا”.
وقالت الأمانة، في بيان لها عبر “تويتر”، إنه حرصاً على الصحة العامة، فقد وجه أمين المنطقة الشرقيه يوجه المطاعم ومطابخ الولائم والمطابخ المركزية بالإلتزام بعدم استقبال أكثر من عدد 2 ذبيحة لكل مناسبة”.
وأشارت أمانة المنطقة الشرقية، إلى أن هذا القرار يأتي حفاظاً على تطبيق الاجراءات الاحترازية و البروتوكولات الصحية.
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