شكرا لقرائتكم خبر عن «الخثلان»: بغروب شمس اليوم تحل ليلة 27 وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح الأستاذ بكلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور سعد الخثلان، أن الليلة هي ليلة السابع والعشرين وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر.
وقال الشيخ الخثلان في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”: “بغروب شمس هذا اليوم السبت تحل ليلة السابع والعشرين من شهر رمضان ، وهي أرجى الليالي موافقة لليلة القدر (ليلة القدر خير من ألف شهر).
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