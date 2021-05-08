النهضة التونسية تطالب بـ "تحرك دولي" لـ "حماية الشعب الفلسطيني"

دبي - محمود عبدالرازق - وبحسب بيان للحركة نشرته عبر حساباتها في موقعي التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، ناشدت من وصفتهم بـ "أحرار العالم والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية"، مطالبة بـ "التحرّك لحماية الشعب الفلسطيني".

ودعت الحركة الدول العربية والإسلامية والمجتمع الدولي إلى التحرك لإدانة حكومة الاحتلال ووضع حد لغطرستها وانتهاكها للقرارات الأمميّة، حسبما جاء على موقع الحركة.

وأكدت الحركة التونسية ''تضامنها المطلق مع انتفاضة المقدسيين في وجه جرائم الاحتلال، وثقتها في قدرة المجتمع الفلسطيني على الصمود ومواجهة مؤامرات التهويد والتهجير والعنصريّة".

وعبرت عن ''إدانتها الشديدة لعمليات تهجير المقدسيين وتهويد أحيائهم واقتحام ساحات المسجد الأقصى أولى القبلتين وثالث الحرمين، واستفزاز مشاعر ملايين المسلمين".