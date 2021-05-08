شكرا لقرائتكم خبر عن فلسطين تطلب عقد اجتماع عاجل للجامعة العربية لبحث الاعتداءات الإسرائيلية بالقدس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال سفير فلسطين لدى القاهرة، مندوبها الدائم لدى الجامعة العربية السفير دياب اللوح، إنه بناء على توجيهات الرئيس محمود عباس، تم اليوم السبت، تقديم طلب عقد اجتماع عاجل لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين فى دورة غير عادية، لبحث مواجهة جرائم واعتداءات الاحتلال الإسرائيلى فى مدينة القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين.

وأضاف السفير اللوح لـ"وفا"، أن الاجتماع العاجل سيبحث الاعتداءات الإسرائيلية على المصلين فى باحات المسجد الأقصى فى شهر رمضان المبارك، إضافة إلى مخططات الاستيلاء على منازل المواطنين المقدسيين، خاصة فى حى الشيخ جراح، فى محاولة لتفريغ المدينة المقدسة من سكانها وتهجير أهلها، وتغيير الوضع القانونى والتاريخى القائم.

وقال: لا بد أن ينتج عن الاجتماع قرارات وإجراءات عملية ترتقى الى مستوى هذا الحدث الكارثى غير المسبوق، وذلك لتوصيل رسالة عربية موحدة من جامعة الدول العربية تؤكد ضرورة توفير الحماية الدولية اللازمة للشعب الفلسطينى ضد مثل هذه الممارسات الممنهجة والانتهاكات المتواصلة والخطوات التصعيدية الخطيرة.

وأكد أن الهجمة التى يتعرض لها المسجد الاقصى تتطلب تحركا سريعا لاتخاذ اجراءات لمنع استمرار هذه الانتهاكات ولجم عصابات المستوطنين ووقف ممارساتهم الاجرامية ضد ابناء الشعب الفلسطيني.