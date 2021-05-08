نبيه بري يحذر من خطورة الوضع في لبنان جراء إبقاء البلاد في دائرة التعطيل والفراغ الحكومي

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القاهرة - سامية سيد - حذر رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، من خطورة الوضع الذي يمر به لبنان على وقع إمعان بعض الأطراف السياسية في إبقاء البلاد في آتون التعطيل وحالة الفراغ الحكومي، الأمر الذي من شأنه أن يعرض البلاد للسقوط والانهيار.

وقال بري، في بيان اليوم، السبت، "إن لبنان يكاد اليوم أن يضيعه البعض بالأنانيات والمصالح الشخصية الضيقة وبالإمعان في إبقائه غارقا في التعطيل والفراغ وتصوير البلاد عاجزة أمام العالم عن وضع الحلول لأبسط الأزمات الداخلية".

وأضاف: "ندعو أنفسنا وكل اللبنانيين بكافة قواهم السياسية، وفي هذه اللحظة المصيرية، إلى قراءة موضوعية ومتأنية للتداعيات الخطرة التي تحدث في المنطقة انطلاقا من المشهد الفلسطيني، باعتباره امتحانا للأمة في وحدتها واستقرارها وهويتها وثقافتها وأمنها المشترك".

وتابع: "إننا كلبنانيين وقبل فوات الأوان مدعوون إلى نبذ الكراهية ووقف العبث السياسي المجاني الذي لا يستفيد من استمراره سوى إسرائيل.. مدعوون إلى صنع قيامة لبنان انطلاقا من المشهد المقدسي، فانهيار لبنان وضياعه، ضياع جديد للحق الفلسطيني بالعودة والتحرير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".

وعلى صعيد آخر، أدان بري إقدام قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتحام باحات المسجد الأقصى وانتهاك حرمة مهد السيد المسيح، مشيرا إلى أن إسرائيل تمارس "أبشع صنوف العدوانية على نحو غير مسبوق بحق رجال الدين مسلمين ومسيحيين وبحق المصلين".

وقال رئيس المجلس النيابي اللبناني "تحية اعتزاز وتقدير للقدس والمقدسيين فهم كما هم، على الدوام يقاومون بالإنابة عن الأمة وعن الإنسانية لكي لا نسقط مجددا ويسقط معنا آخر ما تبقى من كرامة إنسانية ورسالات سماوية".