شكرا لقرائتكم خبر عن السلطات اللبنانية تحبط عملية تهريب 51 شخصا إلى قبرص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت السلطات اللبنانية، أنها تمكنت من إحباط عملية تهريب 51 سوريا إلى قبرص عبر البحر الأبيض المتوسط، بينهم نساء وأطفال، بحسب "روسيا اليوم" .

وقالت شعبة المعلومات فى قوى الأمن الداخلى إنها تمكنت فى الرابع من مايو الجاري، وفى إطار مكافحة عمليات تهريب الأشخاص الأجانب إلى خارج الأراضى اللبنانية، من توقيف 51 شخصا من التابعية السورية بينهم 39 ذكرا راشدا، و 5 نساء راشدات، و7 أطفال قصر، كانوا متوجهين إلى قبرص عبر البحر، وذلك على شاطئ بحر ​بلدة أنفة​ الحريشة، شمال لبنان.

وأوضحت أنه "بالتحقيق معهم اكدوا أنهم كانوا بانتظار قارب ليقلهم من الشاطئ باتجاه قبرص، لقاء دفع مبلغ 2500 ​دولار​ أمريكى عن كل شخص عند الوصول، وقد اشتبهت قوى الأمن بثلاثة أشخاص ضالعين فى عملية التهريب غير الشرعية، وهم "ن. د." مواليد عام 1989، "م. م." مواليد عام 1978، و"خ. ع." مواليد عام 1997، وجميعهم سوريون، وبعد الاستماع إلى إفاداتهم أنكروا علاقتهم بالقضية، وتبين أنهم تعاونوا فى عملية التهريب مع شخصين أحدهما موجود فى لبنان ولقبه أبو محمود، والثانى فى قبرص ولقبه أبو يعرب".

وأكدت شعبة المعلومات أن "التحقيق جار بإشراف ​القضاء​ المختص، والعمل مستمر لتوقيف المتورطين فى هذه العملية".