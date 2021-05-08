شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تدعو إسرائيل إلى خفض التصعيد فى الأقصى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد خليفة شاهين المرر وزير دولة للشئون الخارجية، أن الإمارات العربية المتحدة تعرب عن قلقها الشديد إزاء أحداث العنف التى شهدتها القدس الشرقية المحتلة وأنها تدين بشدة اقتحام المسجد الأقصى الشريف وتهجير عائلات فلسطينية من حى الشيخ جراح، والتى نجم عنها إصابة عدد من المدنيين. وفق وكالة انباء وام.

وأشار إلى أن دولة الإمارات تدين وتستنكر بشدة اقتحام السلطات الإسرائيلية للمسجد الأقصى المبارك، مؤكدًا ضرورة تحمل السلطات الإسرائيلية لمسؤوليتها وفق قواعد القانون الدولى لتوفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين وحقهم فى ممارسة الشعائر الدينية، ووقف أى ممارسات تنتهك حرمة المسجد الأقصى.

وشدد على ضرورة احترام دور المملكة الأردنية الهاشمية الشقيقة فى رعاية المقدسات، بموجب القانون الدولى والوضع القائم التاريخى، وعدم المساس بسلطة وصلاحيات إدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.

ودعا السلطات الإسرائيلية إلى تحمل المسؤولية فى خفض التصعيد، وإنهاء كافة الاعتداءات والممارسات التى تؤدى إلى استمرار حالة من التوتر والاحتقان.

كما أكد ضرورة الحفاظ على الهوية التاريخية للقدس المحتلة والتهدئة وممارسة أقصى درجات ضبط النفس لتجنب انجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار وتهديد السلم.